سحر وشعوذة؟ "لو كان هناك طريقة أخرى لن يفوز ريال مدريد بدوري الأبطال!"

استخدام السحر في دوري روشن للمحترفين حديث الساعة

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قيام العم كمال الدولي إداري نادي الاتحاد برش مياه قبل مباراة فريقه أمام الفتح، فتح الحديث عن رش السحر خلال مباريات دوري روشن للمحترفين السعودي، ليبدأ الجميع في الحديث عن السحر والشعوذة.

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ووجه أحمد مبارك مدير الكرة بنادي الفتح، اتهامًا إلى إداري الاتحاد برش مياه في ملعب المباراة، قبل انطلاق المباراة.

وعبر الإعلامي أحمد عفيفي عبر برنامج "SSC" عن عدم قناعته بما يتردد برش السحر وتأثيره على نتائج المباريات، مشيرًا إلى أنه يختلف مع من يقتنع بهذا الأمر.

وقال عفيفي: "هل هناك أحد يقتنع بأن هناك طريقة أخرى لتحقيق الانتصارات؟ ولو هناك طريقة أخرى لهذا الأمر لماذا لم يتم منع ريال مدريد الإسباني من التتويج بدوري أبطال أوروبا؟".

وحقق الاتحاد الفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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