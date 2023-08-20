سجل يقترب من المثالية .. بطولة واحدة فقط استعصت على ليونيل ميسي طوال مسيرته!

مسيرة ميسي المذهلة شهدت تتويجه بكل البطولات الممكنة، ما عدا بطولة واحدة فقط..

توج فريق إنتر ميامي بلقب بطولة كأس الدوريات الأمريكية، ليرفع الأرجنتيني ليونيل ميسي بذلك اللقب رقم 44 في مسيرته مع الأندية التي مثلها ومنتخب الأرجنتين.

إنتر ميامي توج باللقب الأول في تاريخه بعد التفوق بركلات الترجيح بنتيجة 9-10 على ناشفيل، بعد انتهاء نهائي كأس الدوريات الأمريكية بالتعادل بهدف في كل شبكة.

بطولة ميسي الأولى مع إنتر ميامي جعلته يعتلي عرش كرة القدم منفردًا، بعدما حصد 44 لقبًا، متفوقًا على داني ألفيش زميله السابق في برشلونة الذي حصد خلال مسيرته 43 لقبًا.

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لكن ورغم سجل الألقاب المذهل الذي حققه ميسي في مسيرته، إلا أن هناك بطولة واحدة استعصت عليه خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها، وهي برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

ومن بين جميع البطولات التي شارك فيها ميسي خلال مسيرته الكروية، فإنه فشل فقط في الفوز بلقب كأس فرنسا مع باريس سان جيرمان، رغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين أثناء فترة وجوده في "حديقة الأمراء" بين 2021 و2023.

الغريب أنه قبل وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان، فإن الفريق حقق لقب كأس فرنسا ست مرات من أصل سبعة مواسم سابقة، لكن في موسمه الأول ودع الفريق الباريسي منافسات كأس فرنسا من نصف النهائي، ثم ودع البطولة من دور الستة عشر في الموسم الثاني.

يذكر أن ميسي حقق 35 لقبًا مع برشلونة، بالإضافة إلى خمسة ألقاب مع منتخب الأرجنتين، من بينها كأس العالم 2022، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب مع باريس سان جيرمان، ولقب وحيد مع إنتر ميامي.