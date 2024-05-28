سجل واحتفل في البرنابيو .. نادٍ إسباني يستفز ريال مدريد بسرقة كيليان مبابي!

النجم الفرنسي يحتفل بقميص منافس!

تسبب ريال بيتيس الإسباني في حالة من الجدل بين جماهير ريال مدريد، بنشره تغريدة ساخرة عبر الحساب الرسمي للنادي.

ونشر الحساب الرسمي لريال بيتيس على موقع "X" (تويتر سابقًا)، صورة لملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي بينما تم تركيب صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي على شاشات الملعب وهو يرتدي قميص بيتيس ويحتفل بهدف في شباك ريال مدريد.

وعلق حساب ريال بيتيس على الصورة الساخرة، قائلًا: "حسنًا، الآن أصبح سانتياجو برنابيو رائعًا".

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ومن المعروف أن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قرر الرحيل عن حديقة الأمراء بنهاية عقده مع الفريق هذا الموسم، بينما تشير كافة التقارير الصحفية إلى أن اللاعب الفرنسي اتفق بشكل نهائي مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

وتأتي هذه السخرية بعد أيام قليلة من مباراة ريال مدريد وبيتيس، في الجولة 38 والأخيرة في الدوري الإسباني "الليجا" والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويعتبر ريال بيتيس واحد من ضمن 3 فرق (مع أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو)، فشل ريال مدريد في الفوز عليها ذهابًا وإيابًا في الدوري الإسباني، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1)، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الإياب.