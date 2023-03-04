"سجلنا هدفًا" .. جماهير تشيلسي تغني احتفالًا بحدث نادر!

حقق فريق تشيلسي الفوز أخيرًا على أرضه ووسط جماهيره بعد غياب دام لأكثر من شهر ونصف دون تحقيق أي انتصارات على ملعب ستامفورد بريدج.
جاء هذا عندما استضاف الفريق نظيره ليدز، في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب البلوز عصر السبت.
الفوز كان مميزًا بشكل كبير، حيث جاء بهدف نظيف، وكان ذلك الهدف هو الأول لتشيلسي على ملعبه منذ تاريخ الـ 15 من شهر يناير أي منذ أكثر من شهر ونصف.
واحتفلت الجماهير بهذا الهدف بشكل جنوني، حتى أنها كتبت أغنية ولحنتها وقامت بغنائها أثناء أحداث المباراة كأنهم لا يصدقوا ما حدث.
وكان آخر أهداف تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره قد تم تسجيله أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.
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