ست خسارات في الصيف .. ريال مدريد ينتظر كارثة في الانتقالات

ستة لاعبون مستقبلهم غامض مع ريال مدريد....

مع اقتراب شهر يناير تزداد التكهنات حول مستقبل بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم في نهاية الموسم، ومن بين تلك الفرق العملاق الإسباني ريال مدريد.

وتضم قائمة ريال مدريد، أربعة لاعبين تنتهي عقودهم مع الميرينجي في يونيو 2023، وهم توني كروس، لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز، بالإضافة إلى ناتشو فيرنانديز.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مصير اللاعبين الأربعة، مازال غامضًا خاصة أن إدارة ريال مدريد، قررت عدم فتح ملف المفاوضات إلا في نهاية الموسم.

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ولم تدخل إدارة الميرينجي، حتى الآن في مفاوضات مع أي من اللاعبين، لتجديد عقده، وإن كانت بعض التقارير الصحفية، تشير إلى أن الإدارة تفكر في تجديد عقد كروس.

وبخلاف الأربعة الذين تنتهي عقودهم، فإن ريال مدريد سيخسر الثنائي خوسيلو، وكيبا بعد نهاية إعارتهم بنهاية الموسم الحالي، وعودتهما إلى فرقهما، مما يزيد عدد المهددين بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف القادم.