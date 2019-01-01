ست جوائز تعتمدها الرابطة في الموسم الجديد من الدوري السعودي

حفل ضخم يقام للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة مسلي آل معمر، إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل بالموسم للعام الثاني على التوالي.

الرابطة أقامت حفلها الأول الموسم الماضي في 18 من مايو، في حفل ضخم لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وأوضحت الرابطة أنه سيتم توزيع ست جوائز بواقع أفضل مدرب، أفضل لاعب سعودي، أفضل لاعب، أفضل لاعب واحد، يتم اختيارهم بالتصويت.

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وكذلك تقرر إضافة جائزتي القفاز الذهبي والحذاء الذهبي، اللذين تختارهما اللجنة الفنية بالرابطة.

يذكر أنه أقيمت اليوم الأحد، حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي 2019-2020، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد، ومسلي آل معمر؛ رئيس الرابطة، وعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بجانب عدد من ممثلي الأندية.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم في 22 من الشهر الجاري بمواجهتي النصر وضمك، والأهلي والعدالة.