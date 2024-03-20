115 تهمة تحاصر العملاق الإنجليزي.. وجوارديولا في ورطة

يواجه مانشستر سيتي وتشيلسي، عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز، تهديدًا صريحًا من رابطة البريميرليج بالطرد من البطولة والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم تحذير كل من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافسه تشيلسي، من أنهما قد يواجهان عقوبة الطرد من دوري الدرجة الأولى، إذا ثبتت إدانتهما بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواجه مانشستر سيتي 115 تهمة من المسؤولين القانونيين للدوري الإنجليزي في فبراير 2023، ومن المتوقع أن تبدأ لجنة مستقلة النظر في القضية خلال الخريف المقبل، بينما قد يجد تشيلسي نفسه أيضًا في مأزق بسبب عادات الإنفاق الكبيرة، إذا لم يتم إجراء مبيعات كبيرة هذا الصيف.

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وأوضحت اللجنة المسؤولة عن التحقيق، والتي قضت مؤخرًا بخصم 4 نقاط من رصيد نوتينجهام فورست، بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، في أسبابها المكتوبة البالغ عددها 52 سببًا، نوع العقوبات المتاحة للقضايا الأكثر خطورة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه تم تحذير عملاقي البريميرليج من أنهما قد يواجهان عقوبات، تتراوح بين التحذير وخصم النقاط وحتى الطرد من الدوري الإنجليزي، وإذا ثبتت التهم الموجهة إلى الناديين فإنهما أقرب إلى التعرض للعقوبة القصوى.

يذكر أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أصر على أن ناديه بريء من هذه الاتهامات وتعهد بالبقاء معه حتى لو تمت معاقبته بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.