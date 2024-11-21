"لن نذهب إلى كأس العالم للسياحة" .. ستيف كالزادا يخرج عن صمته ويؤكد: منافسو الهلال يحصلون على مساعدات "غير عادلة"

الهلال يسيطر على كافة الألقاب المحلية..

وجّه الإسباني ستيف كالزادا، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، رسائل طمأنينة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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الهلال يكتب التاريخ في الملاعب السعودية حاليًا؛ حيث لم يتلق أي خسارة في البطولات المحلية، منذ بداية الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن؛ متوجًا بـ4 ألقاب رسمية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك، السوبر (مرتين)".

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وفي هذا السياق.. أكد كالزادا في كلمته خلال ندوة تابعة لـ"Leaders in Sports"، نقلتها صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، أن الزعيم الهلالي يعتمد على موارده الداخلية، ولا يحتاج إلى أي دعم من لجنة الاستقطابات أو صندوق الاستثمارات السعودي.

وأضاف المدير التنفيذي: "نحن نملك (استدامة مالية) رائعة؛ فلا خسائر سجلناها، ولا ديون على النادي"، معلنًا قدرة نادي الهلال على التعاقد مع أي لاعب مميز حول العالم، من خلال موارده الخاصة.

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واعتبر أن دعم خصوم الهلال بـ"أموال خاصة"، لجلب لاعبين عالميين جدد، قد يكون أمرًا "غير عادلًا" بالنسبة للزعيم؛ حيث يحصلوا هم على مساعدات خارجية تمكنهم من المنافسة، في الوقت الذي يعتمد فيه الفريق الأزرق على موارده الخاصة، من خلال "الاستدامة المالية".

وبخصوص كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا "لأول مرة في التاريخ"؛ شدد ستيف كالزادا على أن الفريق الهلالي لن يذهب إلى البطولة، من أجل ما اسماه بـ"السياحة"؛ قائلًا: "سنكون بكامل جاهزيتنا، للذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة".

وعلى جانب آخر.. أعرب ستيف كالزادا عن سعادته بالعمل مع فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، وفهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي، لافتًا إلى أنهما يملكان شخصية قوية ومعرفة كبيرة للغاية، قادتا الزعيم لكتابة التاريخ.

وامتدح كالزادا في نهاية حديثه، مستوى التنافسية في دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من عدم خسارة الهلال منذ بداية الموسم الماضي، مؤكدًا على أن الفريق الأزرق لم يستطع حسم الكثير من المباريات، إلا في الدقائق الأخيرة؛ وهو ما يؤكد صعوبة الخصوم.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين ومنطقة الغرب في النخبة الآسيوية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الاتحاد.