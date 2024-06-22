"ستيفي وندر داخل غرفة الفار".. قناع مبابي على وجه أسطورة فرنسا المثير للجدل!

قناع مبابي يثير الجدل حاليًا..

اعتاد المتابعون على التقاليع الغريبة من أسطورة فرنسا ومانشستر يونايتد باتريس إيفرا، في كل مرة يكون فيها محللًا لمباراة أو شيء من هذا القبيل.

لكن ظهوره بقناع الوجه المخصص لكيليان مبابي لم يظهر إذا ما كان يقوم به على سبيل التضامن مع إصابة مبابي أو تهكمًا على شكل القناع كما فعل الكثيرون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إيفرا يعمل محللًا للمباريات على أكثر من منصة في الوقت الراهن، لكنه خلال بطولة اليورو يظهر على شبكة Sony Sports Network’s Football Extraaa ويدلي بآرائه المثيرة للجدل كعادته.

ورأى إيفرا أن لقطة هدف هولندا الذي ألغي بسبب تقنية الفيديو قرار صادم، مدعيًا أن المطرب الأمريكي ستيفي وندر كان في غرفة الفيديو في ذلك التوقيت، رغم أن إيفرا أحد أساطير منتخب فرنسا.