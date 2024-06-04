"ستيفن جيرارد يوافق والمفاوضات في مراحلها الأخيرة" .. صفقة رباعية بين الاتحاد والاتفاق

تفاصيل جديدة في مفاوضات الاتحاد والاتفاق..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات كبيرة، في مفاوضات ناديي الاتحاد والاتفاق السعوديين؛ لحسم صفقة تبادلية، خلال صيف العام الحالي.

وهناك تعاون كبير بين ناديي الاتحاد والاتفاق، بدأ منذ الميركاتو الشتوي الماضي؛ أسفر عن عددٍ من الصفقات التبادلية، على سبيل الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مد مسؤولو نادي الاتفاق، "المهلة القانونية" الممنوحة للعميد الاتحادي؛ من أجل تفعيل بند شراء الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي، بشكل نهائي؛ بعد استعارتهما في الميركاتو الشتوي الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن الاتفاق لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع الثنائي مهند الشنقيطي ومدالله العليان، ضمن صفقة بيع الموسى والغامدي، بشكل نهائي.

وفي وقتٍ سابق.. أكدت تقارير صحفية على تمسك الاتحاد، باستمرار الشنقيطي والعليان؛ وعدم إدخالهما في صفقة التعاقد مع ثنائي الاتفاق.

لكن وحسب "الميدان الرياضي".. شهدت الأيام الماضية، تطورات في هذا الشأن؛ حيث جاري حاليًا وضع التفاصيل الأخيرة، مع توقعات بإنهاء "الصفقة التبادلية"، في الأسبوع الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، أعطى الموافقة على "الصفقة التبادلية"؛ مرحبًا بفكرة ضم الشنقيطي والعليان.

جدير بالذكر أن نفس الصحيفة، كانت قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد لن يتخلى عن أي لاعب في الوقت الحالي، في انتظار انتخاب مجلس إدارة جديد؛ إلا أن "المهلة القانونية" الخاصة بالموسى والغامدي، قد يكون السبب في تسريع مفاوضات "الصفقة التبادلية".