ستيفن جيرارد لم يكن إلا البداية .. الاتفاق يتعاقد مع مهاجم فرنسا رسميًا

صفقة كبرى تزين قائمة نادي الاتفاق في الموسم الجديد

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الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، لم يكن إلا البداية فقط، حيث يبدو أن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في الصيف الحالي؛ سيكون تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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الاتفاق أعلن التعاقد مع جيرارد؛ لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، مع التفاوض مع أكثر من اسم عالمي.

وبالفعل.. أعلن الاتفاق في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون.

وكتب النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة.. موسى ديمبيلي فارس جديد".

ديمبيلي بدأ مسيرته الكروية، في الفئات السنية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل الانتقال إلى الملاعب البريطانية، من بوابة فولهام الإنجليزي، ثم سيلتك الاسكتلندي.

وعاد المهاجم الفرنسي إلى بلاده، في صيف عام 2018، عندما انضم إلى أولمبيك ليون، والذي استمر معه حتى الانتقال إلى الاتفاق، ولكن تخللها فترة إعارة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

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