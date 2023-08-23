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ستيفن جيرارد يفاجئ الاتحاد بطلب عاجل .. "أريد صفقتكم الجديدة!"

أحمد فرهود
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ستيفن جيرارد يطلب صفقة الاتحاد الجديدة

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فاجأ الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق السعودي، مجلس إدارة ناديه، بطلب التعاقد مع أحد صفقات الاتحاد الجديدة؛ وذلك قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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جيرارد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل مثالي للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محققًا العلامة الكاملة "6 نقاط"، من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، طلب جيرارد من إدارة الاتفاق، التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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وأشارت القناة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الأسطورة الإنجليزية، يريد استعارة جوتا؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، في حال وافقت الإدارة الاتحادية، على الاستغناء عنه.

جدير بالذكر أن جوتا "24 سنة"، انضم إلى العميد الاتحادي في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من سلتيك الاسكتلندي؛ حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف - حتى الآن -.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82995كريم بنزيما
  • 8554خاليدو كوليبالي
  • 14790روبرتو فيرمينو
  • 6737نجولو كانتي
  • 15926مارسيلو بروزوفيتش
  • 32750صفقة أخرى
161752 الأصوات

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