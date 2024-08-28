زوجته رفضت السعودية واختارت بلد عربي آخر .. وستيفن جيرارد يوضح موقفه من الرحيل عن الاتفاق

هل يرحل جيرارد عن الاتفاق؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق، يُفكر في الرحيل عن الفريق، بسبب رغبة عائلته في هذا الأمر.

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وقاد جيرارد الاتفاق لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في دوري روشن، بعد الفوز بالجولة الأولى على الشباب بهدف دون رد، ثم كرر نفس النتيجة أمام الأخدود.

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وقال جيرارد خلال تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "الفريق يحتاج إلى مزيد من اللاعبين، وأتمنى أن يتم إضافة نجوم يستطيعون مساعدتي على تطوير الفريق"

وواصل: "وظيفتي هنا العمل مع الفريق على تطوير اللاعبين والأداء أيضًا"، في إشارة إلى تركيزه مع الفريق على تطويره دون النظر للأخبار المتداولة بشأن إمكانية رحيله.

وكان موقع "Liverpool.com" قد أشار إلى أن أليكس جيرارد زوجة مدرب الاتفاق، ترفض العيش في المملكة العربية السعودية، وأنها تعيش رفقة أطفالها في فيلا فاخرة بقرية الهملة بالبحرين.

وأضاف أنه على الرغم من عدم إقامة عائلة جيرارد في السعودية، إلا أنهم وجدوا التوازن بين العمل والحياة في البحرين، فيما جدد جيرارد عقده مع الاتفاق حتى 2027، وهو ما يُؤكد على أنه مستمر ويشعر بالراحة رفقة عائلته، خاصةً مع قرب المسافة بين الدمام والبحرين.