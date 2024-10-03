"أم المهازل ولن نسكت بعد الآن" .. جماهير الاتفاق تنقلب على ستيفن جيرارد والمدرب يرد!

ستيفن جيرارد جدد عقده مع الاتفاق مؤخرًا حتى 30 يونيو 2027..

الأسماء التدريبية الكبيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، يبدو أنها ستتساقط تواليًا في الفترة القادمة؛ وذلك بعد رحيل البرتغالي لويس كاسترو، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وبعد رحيل كاسترو رسميًا، وغضب جماهير الأهلي من مدربهم الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ها هو الدور يأتي على الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

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الاتفاق تلقى خسارة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره، مساء اليوم الخميس، أمام نادي الرائد بـ"هدف مقابل لا شيء"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

هذه الخسارة جمدت رصيد الاتفاق عند النقطة العاشرة، في المركز السادس "مؤقتًا" بجدول ترتيب الدوري؛ حيث كان الفريق قد حقق 3 انتصارات متتالية في بداية المسابقة، قبل أن يتراجع بشكل مخيف للغاية، ويكتفي بنقطة وحيدة فقط من آخر ثلاث مباريات.

وانتفضت جماهير الاتفاق بعد الخسارة المفاجئة أمام الرائد؛ حيث أصبح اسم ستيفن جيرارد من ضمن الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس.

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وطالبت الجماهير بـ"إقالة" الأسطورة الإنجليزية، من القيادة الفنية لفارس الدهناء، واصفة ما يفعله مع الفريق بـ"أم المهازل"؛ حيث لم يقدّم المستوى المأمول منه، على الرغم من تلبية جميع طلباته في سوق الانتقالات.

وكتب أحد الحسابات عبر منصة "إكس": "لن أسكت عن الحال المزري لفريقي الاتفاق.. لا أظن بأن ناديًا في دوري روشن السعودي قد حصل على دعم مماثل له، بعد أندية الصندوق والقادسية؛ ومع ذلك يثبت لنا جيرارد بأن اللاعب الفذ، ليس بالضرورة أن يكون مدربًا".

ومن ناحيته.. أعلن ستيفن جيررد تحمله مسؤولية الهزيمة أمام الرائد؛ وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب سقوط الاتفاق، ونقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

جيرارد قال في المؤتمر: "لا أريد وضع اللوم على أحد، سواء لاعب أو غيره.. هذا الأمر سهل؛ لكنني أفضل قول (أنني أتحمل ما حصل)".

وفي النهاية.. وعد ستيفن جيرارد جماهير نادي الاتفاق الغاضبة، بتصحيح الأخطاء في الفترة القادمة، وإعادة الشراسة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ ليلعبوا مثلما كانوا يفعلون في الجولات الثلاث الأولى.