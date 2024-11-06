"ثنائي الأهلي والنصر سابقًا أقوى المرشحين لخلافته" .. إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الاتفاق اقتربت

تطور مفاجئ في مستقبل ستيفن جيرارد..

يبدو أن موقف مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، من الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قد "تغيّر" في الساعات القليلة الماضية.

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وخلال اليومين الماضيين.. قيل إن مسؤولي نادي الاتفاق لا يفكرون في "إقالة" جيرارد؛ على الرغم من التراجع الكبير في نتائج الفريق الأول، مع قرار بمنحه فرصة جديدة.

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لكن.. صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر خاصة بها، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة الاتفاق تدرس بجدية حاليًا، "إقالة" الأسطورة الإنجليزية من منصبه.

المصادر أعلنت أن "مناقشات" إدارة فارس الدهناء بخصوص مستقبل المدرب، ستستمر في الأيام القليلة القادمة؛ على أن يتم اتخاذ القرار النهائي، خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

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وأشارت المصادر إلى أن تأجيل القرار حتى فترة التوقف الدولي؛ يأتي حرصًا من الإدارة على أن يكون أمامها وقتًا كافيًا للاتفاق مع بديل ستيفن جيرارد، حال قررت "إقالته" من منصبه رسميًا.

وكشفت عن أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك المصري، والذي سبق له العمل في السعودية مع فريقي الأهلي والتعاون؛ يأتي على رأس "المرشحين" لخلافة جيرارد في الاتفاق.

وإلى جانب جوميز.. أوضحت المصادر أن البرتغالي الآخر بيدرو إيمانويل، أحد "المرشحين" لقيادة الاتفاق، حال إقالة جيرارد من منصبه، وذلك لخبرته الكبيرة في الملاعب السعودية؛ حيث كان قد أشرف على أندية التعاون والنصر والخليج.

وبدرجة أقل من الثنائي البرتغالي - سالف الذكر -؛ يأتي التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني الحالي للفريق المحلي يونيون إسبانيولا، والسابق لأندية الاتحاد والوحدة والطائي في السعودية؛ ضمن "المرشحين" لتدريب فارس الدهناء.

وكان جيرارد قد تولى تدريب الاتفاق في صيف عام 2023، قبل أن يجدد عقده مؤخرًا حتى 30 يونيو 2027؛ محققًا 17 انتصارًا فقط، مقابل 14 تعادلًا و16 هزيمة، خلال 47 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن الاتفاق يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 11 نقطة من 9 مباريات، مع "توديع" كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، بالخسارة (1-3) أمام الجبلين - الناشط في الدرجة الأولى -.