ستيفان مرفوض .. جمهور الأهلي ينتفض ضد مدربه "الجديد"

تامر أبو سيدو
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الأهلي في مفاوضات جادة مع خياره الجديد لقيادة دفته الفنية

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع الفرنسي ستيفان جوليان لتولي مهمة تدريبه الموسم القادم، وهو الخيار الذي رفضه جمهوره تمامًا.

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الصحيفة أوضحت أن مسؤولي الفريق السعودي عقدوا اجتماعًا مع جوليان اليوم الأحد للحديث حول الأمر، مشيرة إلى أن اجتماعًا آخر متوقع خلال الساعات القادمة للاتفاق حول التفاصيل النهائية.

وأكدت عكاظ أن المدرب سيتجه للنمسا مباشرة حال تم الاتفاق معه لقيادة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد والمقام هناك.

جمهور الأهلي عبر تويتر أبدوا غضبهم واستياءهم الشديد من هذا الخيار، وقد أطلقوا حملة كبيرة ودشنوا هاشتاج "ستيفان مرفوض" لمطالبة الإدارة بغض النظر عنه والبحث عن مدرب جديد، وسرعان ما أصبح هذا الهاشتاج تريند في السعودية.

الجمهور برر رفضه للمدرب صاحب الـ42 عامًا بفشله الموسم الماضي مع ستراسبورج الفرنسي ورحيله عنه في منتصف الموسم بعد تحقيقه انتصار واحد من 17 مباراة وهو ما جعل الفريق مهددًا بجدية بالهبوط.

وأبدى العديد من الأهلاوية دهشتهم من الانخفاض الحاد في جودة الاختيارات والانتقال من مستوى جوزيه مورينيو ودييجو سيميوني ولوتشيانو سباليتي إلى هذا المدرب المغمور على حد وصفهم.

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