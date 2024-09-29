"لن نتأثر" .. ستيفانو بيولي يؤكد غياب نجم النصر عن مباراة الريان!

ماذا قال بيولي عن مباراة النصر والريان؟

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن غياب أحد نجوم الفريق بشكل نهائي عن مباراة الغد (الإثنين) أمام الريان القطري، في دوري النخبة الآسيوية.

النصر يستضيف نظيره الريان، على ملعب الأول بارك، في التاسعة مساءً، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يطمح الأصفر لتحقيق الانتصار الأول في البطولة، تحت قيادة المدرب الإيطالي.

وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، لن يستطيع المشاركة في مواجهة الريان، لعدم الجاهزية، وسيتم تقييم إصابته لمباراته التالية، يوم السبت، أمام العروبة في دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مدرب النصر أنه يجب على الفريق القتال كمجموعة، ولن يتأثر بغياب لاعب، مؤكدًا أن الفريق خاض ثلاث مباريات خلال 10 أيام منذ قدومه لتدريب الأصفر، وكلما مر وقت، ظهر الفريق بانسجام أكبر.

وتحدث بيولي عن فريق الريان، الذي تلقى الخسارة في الجولة الأولى أمام الهلال، قائلًا إن الريان فريق منظم، ويجب على النصر الاستعداد للمباراة بشكل جيد.

وفي هذا السياق، طالب البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر، الجماهير بالدعم الكبير للفريق من المدرجات، مشددًا على ضرورة التركيز بشكل كامل منذ البداية وحتى النهاية.

وتحدث بينتو عن الفارق في التشجيع بين السعودية والبرازيل، بقوله إن الأجواء في المملكة تختلف عن بلاده، وهو أمر طبيعي، فيما أبدى أمنيته في تحقيق الفوز بلقاء الغد.

وكان النصر قد تعادل في مباراته الآسيوية الأول، خارج أرضه، أمام الشرطة العراقي، على ملعب المدينة الدولي، بنتيجة (1-1)، علمًا بأن مرحلة الدوري، تقتضي خوض كل فريق لـ8 مباريات أمام 8 فرق مختلفة، فيما يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل مجموعة، بين مجموعتين شرق وغرب آسيا، إلى دور الـ16 من النخبة الآسيوية.