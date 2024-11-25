ستيفانو بيولي يهدد حلمه؟ .. كريستيانو رونالدو يرد على الاتهامات التي تلاحقه مؤخرًا في النصر

رونالدو وصل إلى الهدف رقم 913 في مسيرته الكروية..

بطريقة غير مباشرة.. رد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على "الاتهامات" التي تعرض لها مؤخرًا؛ بشأن إعلاء مصلحته الشخصية على أهداف قلعة العالمي الجماعية.

رونالدو ظهر وهو يغادر الملعب "حزينًا"، في بعض المباريات التي فاز بها الفريق النصراوي، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي؛ وذلك بسبب عدم تسجيله أي هدف على "المستوى الشخصي".

هذا المظهر الذي كان يُغادر به الأسطورة البرتغالية المباريات، جعل البعض يردد بأن اللاعب غير سعيد مع بيولي؛ لأنه يرى بأن الأخير، يهدد حلمه الشخصي بالوصول إلى "1000 هدف"، في مسيرته الكروية.

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وفي هذا السياق.. قال رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة العالمي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين: "فوز النصر أهم من أهدافي الشخصية"؛ في نفي صريح لكل الاتهامات الموجهة له.

وأكد كريستيانو رونالدو أنه يركز على تسجيل الأهداف في المباريات التي يشارك بها، ويكون سعيدًا عندما يفعل ذلك؛ لكن.. يبقى فوز العالمي وتحقيقه الثلاث نقاط، هو الأهم دائمًا، ويأتي في المقام الأول.

وشدد مهاجم الفريق النصراوي على أن الأهداف، لا تأتي إلا من خلال العمل الجماعي للفريق؛ مثلما حدث ضد الغرافة مساء اليوم الإثنين، في بطولة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.

وسجل رونالدو هدفين؛ ليقود النصر للفوز (3-1) على مستضيفه الغرافة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وبخصوص الفوز على الغرافة.. أشاد كريستيانو بـ"الفريق القطري"، لافتًا إلى أن النصر نجح في خطف الفوز، من خلال التنظيم داخل أرضية الملعب.

واعتبر رونالدو أن "الحظ" لم يحالف نادي النصر، في الشوط الأول من مواجهة الغرافة؛ على الرغم من خلق عديد الفرص أمام مرمى المنافس.

وأوضح أن النصر في الشوط الثاني، كان أكثر حسمًا أمام مرمى الفريق القطري؛ ما ساعده في تأمين النتيجة لمصلحته، والعودة إلى المملكة العربية السعودية بالثلاث نقاط.

وفي النهاية.. قام كريستيانو البالغ من العمر 39 سنة، بإهداء فوز العالمي وثنائيته الشخصية في شباك الغرافة، إلى نادي النصر ومشجعيه، وما اسماهم بـ"محبي رونالدو".

جدير بالذكر أن النصر، ضمن بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية رسميًا؛ وذلك بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 13، في المركز الثاني "مؤقتًا" بجدول ترتيب منطقة الغرب من مرحلة الدوري.