بيولي يرفض الحديث عن تأثير غياب كريستيانو رونالدو أمام السد .. ويكشف حقيقة إصابة نجم النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

ماذا قال ستيفانو بيولي بعد السقوط الآسيوي الأول؟!..

رفض الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، الحديث عن تأثير "غياب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة السد القطري.

النصر خسر (1-2) أمام السد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وشهدت القمة الآسيوية غياب رونالدو؛ من أجل "إراحته" لكلاسيكو السعودية الكبير أمام نادي الاتحاد، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وعن ذلك يقول بيولي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مواجهة السد: "لا أريد التحدث كثيرًا عن غياب اللاعبين، وخاصة رونالدو.. النصر اجتهد اليوم، وصنعنا الكثير من الفرص، وكنا قادرين على تسجيل العديد من الأهداف والفوز".

وأشار المدير الفني الإيطالي إلى أن فريقه لم يوفق في ترجمة الفرص إلى أهداف؛ بينما استغل الخصم أخطاء النصر الدفاعية، ونجح في التسجيل مرتين والحصول على النقاط الثلاث.

وناشد لاعبي العالمي، بضرورة "الصبر" في المباريات بشكل أكبر؛ حيث سددوا 17 مرة على السد، في الوقت الذي كانت هُناك بعض الحالات، التي يجب الحفاظ فيها على الكرة، وبناء الهجمات بهدوء.

وعن سر تغيير علي لاجامي، قلب دفاع النصر.. أعلن ستيفانو بيولي أن إخراج اللاعب أمام السد كان "إجراءً احترازيًا"؛ حتى لا تتفاقم عليه الإصابة، ولكي يكون جاهزًا للمباراة القادمة ضد الاتحاد.

جدير بالذكر أن النصر ضمن التأهل إلى "ثمن نهائي" بطولة النخبة الآسيوية، منذ الجولة الخامسة من مرحلة الدوري؛ حيث يتواجد حاليًا في "المركز الثالث" بمنطقة الغرب، برصيد 13 نقطة من 4 فوز وتعادل، مقابل هزيمة وحيدة.