بيولي لم يستبعده ولكن! .. كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل مواجهة العين الإماراتي

ماذا حدث؟

شهدت تدريبات النصر الجماعية، مساء الأحد، غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى بالتواجد في النادي الصحي، في ظل تحضيرات الأصفر لمواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوية.

ويستضيف النصر نظيره العين، على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن كتيبة ستيفانو بيولي، تحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 7 نقاط.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن غياب رونالدو عن التدريبات الجماعية جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى حماية اللاعب من الإرهاق والإصابات.

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ومن أجل مواكبة دخول فصل الشتاء، يعود النصر إلى خوض تدريباته صباحًا بدلًا من المساء، فيما يخوض مرانه على الملعب الرئيس في مقر النادي، وليس الرديف، بعد انتهاء الزراعة الشتوية لملعب الرمز، الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود.

وخاض كريستيانو رونالدو 13 مباراة مع النصر، منذ انطلاق الموسم الجاري، في جميع المسابقات، فيما لم يقرر المدرب ستيفانو بيولي إخراج البرتغالي من ملعب المباراة للتبديل سوى مرة واحدة أمام العروبة، في الجولة السادسة من دوري روشن، ناهيك عن مباراة التعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وكان النصر تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو.

واستهل النصر مشواره في دوري النخبة الآسيوية، بالتعادل مع الشرطة العراقي (1-1)، بالجولة الأولى، والتي كانت آخر مباريات الفريق مع مدربه السابق كاسترو، فيما حقق الأصفر فوزين متتاليين أمام الريان القطري (2-1) والاستقلال الإيراني (1-0)، في الجولتين الثانية والثالثة.