"لا أستطيع الحديث أكثر!" .. بيولي يصدم جماهير النصر في الميركاتو ويبرر استبعاد أندرسون تاليسكا ضد الأخدود

جماهير النصر تطالب بصفقات جديدة في "الشتوية" باستمرار..

وجّه ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدمة للجماهير؛ وذلك بعد الفوز على الأخدود، مساء اليوم الخميس.

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النصر فاز (3-1) على الأخدود، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وأعلن بيولي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن النصر لا يفكر في التعاقد مع أي لاعب محلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وعن الصفقات الأجنبية.. رفض المدير الفني الإيطالي إعطاء أي تفاصيل عن خطة النصر؛ ولكنه ألمح إلى إمكانية إكمال الفريق الأول لكرة القدم للموسم الحالي، بالعناصر الموجودة حاليًا.

وقال ستيفانو بيولي: "أنا سعيد بالفريق الموجود لديّ.. نحن جاهزون للمرحلة الثانية من الدوري، ومستعدون للمنافسة على بطولة النخبة الآسيوية، بالأسماء الحالية".

وبخصوص استبعاد أندرسون تاليسكا من قائمة النصر ضد الأخدود، وعلاقة ذلك برحيل اللاعب المرتقب؛ شدد بيولي على أنه قام باستدعاء الأسماء الجاهزة فقط، وأنه لا يستطيع التحدث أكثر من ذلك.

جدير بالذكر أن كافة التقارير المحلية والعالمية، تؤكد على اقتراب تاليسكا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.