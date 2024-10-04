حتى لا يتكرر سيناريو كلاسيكو الأهلي .. طلب "خاص" من ستيفانو بيولي للحاق بينتو بديربي الشباب

تعرف على طلب بيولي بشأن بينتو

لا يُريد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق نادي النصر، تكرار السيناريو الذي حدث مع الحارس البرازيلي بينتو خلال مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، وذلك خلال مباراة ديربي الرياض أمام الشباب.

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وكان بينتو قد وصل إلى الرياض قبل مواجهة النصر ضد الأهلي فجر يوم المباراة، حيث لم يستطع المشاركة في أي تدريب، ولعب المباراة مباشرة دون الحصول على راحة، بسبب ارتباطه بمباريات مع المنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال توقف سبتمبر الماضي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" أن بيولي اقترح على البرتغالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، فكرة تكفل النادي بطائرة خاصة تعيد بينتو إلى الرياض مباشرة بعد انتهاء مهمته الدولية.

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ويُريد بيولي أن يتدرب بينتو مرة واحدة مع النصر، قبل مواجهة الشباب المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي.

وأكد المدرب الإيطالي لجويدو أنه يشعر بالقلق على الحارس البرازيلي بسبب عدم حصوله على راحة، وأكد أهمية وجوده والتدرب لمرة واحدة قبل المباراة، ليبدأ المدير التنفيذي للنصر بدراسة مقترح إحضار الحارس البرازيلي بطائرة خاصة.

ويرتبط المنتخب البرازيلي بمواجهة بيرو فجر الأربعاء 16 أكتوبر، بينما سيلعب النصر ضد الشباب مساء الجمعة 18 من نفس الشهر، ويُريد بيولي إحضاره مساء الأربعاء ليُشارك مع الفريق يوم الخميس في التحضيرات الأخيرة للديربي.