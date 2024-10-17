بعد تأكد غيابه عن مواجهة الشباب .. ستيفانو بيولي يستقر على بديل سلطان الغنام

تعرف على بديل الغنام ضد الشباب

استقر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق نادي النصر، على اللاعب الذي سيحل بدلًا من سلطان الغنام، في تشكيل فريقه لمواجهة الشباب المقبلة، بعد تأكد غيابه للإصابة.

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ويستقبل الشباب نظيره النصر بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء غدٍ الجمعة في ديربي الرياض.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الغنام سيعود إلى المباريات في مباراة الاستقلال الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وأوضحت الصحيفة أن بيولي استقر على الدفع بنواف بوشل في مركز الظهير الأيمن لفريق النصر، خلال مباراة الشباب المقبلة.

وكان الغنام قد تعرض لتمزق في مفصل القدم اليسرى، خلال مباراة النصر ضد العروبة، التي فاز بها العالمي بثلاثية دون رد، بالجولة السادسة بالدوري، حيث فضّل بيولي عدم المجازفة به أمام الشباب حتى يصل للجاهزية الكاملة.