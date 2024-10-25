"فترة صعبة" .. ستيفانو بيولي يرد على إصابة لابورت ومفاجأة الظهير الأيسر أمام الخلود

النصر ينجو من فخ الخلود في لقاء الـ6 أهداف..

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن الفريق يعيش فترة صعبة، في ظل ضغط المباريات، إلا أن الفريق يمتلك الموارد للاستعداد بأفضل الطرق.

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وانتزع النصر تعادلًا صعبًا مع مضيفه الخلود بنتيجة (3-3)، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقال بيولي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه من الصعب الفوز في مباراة تلقى فيها الفريق ثلاثة أهداف، رغم أن النصر صنع العديد من الفرص، مضيفًا أنه قرر إشراك أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من سالم النجدي؛ كون الأخير لديه أكثر من يوم، بحالة صعبة.

وأضاف بيولي أنه لا يعلم عن وضع الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، وذلك بعد إصابته في مباراة الخلود، والتي أثارت القلق بشأن وضع اللاعب، في ظل ارتباط الأصفر بمواجهات قوية مرتقبة أمام التعاون في كأس الملك، والهلال في أسبوع الديربيات بدوري روشن، ثم العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتابع "أنا الوحيد الذي يعرف حالة الفريق، وأختار اللاعبين وفق ذلك، وما حدث اليوم أننا استقبلنا ثلاثة أهداف وأهدرنا الفرص".

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ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الثالث من جدول دوري روشن السعودي، بينما يأتي الخلود في المركز الرابع عشر، برصيد 6 نقاط.