زاد الجدل حول مستقبله .. ستيفانو بيولي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أندرسون تاليسكا

هل يرحل تاليسكا عن النصر؟

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، قرارًا مفاجئًا بشأن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل مواجهة الأخدود المقرر لها غدًا الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويواجه النصر نظيره الأخدود، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قرار بيولي باستبعاد تاليسكا من قائمة الفريق لمواجهة الأخدود.

وكتب العنزي: "عاجل .. بيولي يقرر استبعاد تاليسكا عن مواجهة النصر والأخدود غدًا"، في قرار مفاجئ من جانب المدرب الإيطالي.

يأتي قرار بيولي، بالتزامن مع الأخبار التي تؤكد اقتراب تاليسكا من الانتقال إلى نادي فنربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مما يُشير إلى احتمالية إتمام الصفقة.

GOAL

ويبحث النصر عن تحقيق الانتصار على الأخدود، لمحاولة الاقتراب من المركز الثالث، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة، خلف القادسية الثالث بـ28 نقطة، والهلال الوصيف بـ34 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 36 نقطة.