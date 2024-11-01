"أضعنا الفوز على أنفسنا" .. ستيفانو بيولي يكشف سر أفضلية الهلال ويشيد بأداء كريستيانو رونالدو

مدرب النصر يطالب بالسير على طريقة الهلال..

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن رضاه عن أداء لاعبي الفريق، رغم استيائه من التعادل مع الهلال، في ديربي الرياض، مضيفًا أن الفريق يعمل بالشكل الصحيح للعودة إلى مستواه.

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وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، لينجح الأصفر في إيقاف سلسلة الانتصارات المتتالية للأزرق هذا الموسم.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن النصر بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم مباراة قوية لياقيًا، إلا أنه أضاع الفوز على نفسه، حيث لم ينهِ اللقاء بشكل جيد، مضيفًا نتائج الفريق الأخيرة، بين تعادل الديربي والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليست مُرضية بالنسبة لهم.

وأضاف الإيطالي أنه راضٍ عن أداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي قدم المطلوب منه في المباراة، مضيفًا أن جميع اللاعبين قدموا أفضل عطاء، وما شهده الديربي كان تطبيقًا لما يتدربون عليه من منهجية في التدريبات.

وأشاد ستيفانو بيولي بالدوري السعودي، والذي وصفه بأنه على مستوى عالٍ جدًا، مضيفًا أن تحسن الأجواء سيساعد اللاعبين على العطاء بشكل أفضل في المواجهات المُقبلة، كما وجه شكرًا للجماهير التي ساندت الفريق في الديربي.

وتطرق بيولي للحديث عن الهلال، كاشفًا عن الأفضلية التي يتمتع بها الأزرق، في القدرة على إراحة بعض لاعبيه، مشددًا على ضرورة التوازن بين إراحة اللاعبين وتجهيزهم بأفضل طريقة للمباراة المُقبلة، كما طالب برفع عدد الأهداف التي يسجلها لاعبو النصر، والذين يصنعون العديد من الفرص، ويجب أن تترجم لأهداف، خاصة وأن الفريق مُقبل على مباراة صعبة أمام العين الإماراتي في دوري النخبة الآسيوية، ولديهم 4 أيام للتحضير لها.

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ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة من 9 مباريات، ليحتل المركز الثالث في جدول دوري روشن، فيما تعثر الهلال للمرة الأولى، بعد 8 انتصارات متتالية، ليحافظ على الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف.