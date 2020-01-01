ستيرلينج: العنصرية هي المرض الوحيد الآن وليس كورونا

أكد رحيم ستيرلينج إن معالجة العنصرية هي أهم قضية يواجهها المجتمع.

أكد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج إن معالجة العنصرية هي أهم قضية يواجهها المجتمع.

وأعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي انتشرت عبر الولايات المتحدة وأوروبا ردًا على وفاة جورج فلويد.

ورغم أن جائحة فيروس كورونا لا تزال مستمرة ، فقد تجمعت جماهير كبيرة في المدن في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة والتمييز.

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حيث يرى صاحب الـ 25 عامًا أن الوقوف على العنصرية هو أكثر أهمية من الخطر الذي يشكله فيروس كورونا وحث الناس على القيام بذلك بسلام.

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وقال ستيرلينج لبي بي سي "أعلم أن هذا قد يبدو رخيصًا بعض الشيء لكن المرض الوحيد في الوقت الحالي هو العنصرية".

وتابع "هذا هو أهم شيء في هذه اللحظة من الزمن لأن هذا شيء يحدث لسنوات وسنوات، هذا شيء مثل الوباء ، نريد إيجاد حل لوقفه".

وأضاف "وفي الوقت نفسه ، هذا ما يفعله كل هؤلاء المحتجين. إنهم يحاولون إيجاد حل وطريقة لوقف الظلم الذي يرونه ، وهم يقاتلون من أجل قضيتهم.

وأردف "طالما أنهم يفعلون ذلك بسلام وأمان ولا يؤذون أحداً ولا يقتحمون أي متاجر ، فإنهم يواصلون الاحتجاج بالطريقة السلمية".

ويقول لاعب إنجلترا الدولي إنه لا يخشى تعريض حياته المهنية للخطر من خلال التحدث علانية عن هذه المسألة وحذر من أن الاحتجاج لا يمكن أن يتجاوز ذلك.

وأكمل حديثه "أنا لا أفكر حقاً في عملي عندما تحدث أشياء كهذه ، أفكر في ما هو صحيح، هناك الكثير من المجتمعات والخلفيات الأخرى التي يمكن أن تتخذها - وخاصة السود".

وتابع "لقد كانت مستمرة منذ مئات السنين والناس متعبون والناس جاهزون للتغيير.

واختتم "هذا شيء يحتاج إلى أكثر من مجرد التحدث. نحن بحاجة إلى تطبيق التغيير وإبراز الأماكن التي تحتاج إلى تغييرات، ولكن هذا شيء سأستمر في القيام به ، وإثارة هذه المناقشات وجعل الناس في صناعي ينظرون إلى أنفسهم ويفكرون في ما يمكنهم القيام به لمنح الناس فرصة متساوية في هذا البلد."