ستيرلنج يُطلق حملة قوية لمواجهة العنصرية في عالم كرة القدم

لفتة مميزة ومبادرة قوية حقًا..

أطلق رحيم ستيرلنج، لاعب مانشستر سيتي، حملة قوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة العنصرية يدعو فيها إلى التغيير في المنظمات الحكومية والرياضية فيما يتعلق بعمل وتمثيل السود بهم.

واهتز العالم بعد موت جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية وانطلقت حركة Black Live Matters مع تظاهرات في كل المعمورة بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد كان للاعبي كرة القدم دورًا أيضًا في التضامن والحرب على العنصرية مؤخرًا.

لاعبو الدوري الألماني احتفلوا بأهدافهم بصورة تتضمن تضامنًا كبيرًا مع فلويد، إلى جانب إعلان رابطة الدوري الإنجليزي أن قمصان اللاعبين سيُكتب عليه Black Live Matters بدلًا من أسماء اللاعبين في أول 12 مباراة هذا الأسبوع.

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وخلال حملة ستيرلنج، أطلق الدولي الإنجليزي دعوات لمعالجة نقص تمثيل السود في البرلمان وفي مجال المنظمات الرياضية، فهذا النقص وعدم الاعتماد عليهم يرجع في المقام الأول للعنصرية بحسب ما تظهره آخر تحليلات صحيفة تليجراف البريطانية.

الـ92 نادٍ الموجودون في الدوري الإنجليزي والدرجات الأدنى لا يوجد ملاك أو رؤساء تنفيذيين لهم من السود، ومن بين الهيئات الرئاسية الرياضية الوطنية التي تتلقى أموالًا عامة، فقط 3% من أعضائها من السود.

واستعان ستيرلنج بزميله كيفن دي بروينه في الحملة جنبًا إلى جنب مع قائده السابق فينست كومباني، كما تواجد جوردان هندرسون قائد ليفربول، ودافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ، ما قد يوحي بمدى التضامن الذي يعيشه الرياضيون قد العنصرية.

الجدير بالذكر أن ستيرلنج نفسه كان ضحية للعنصرية في ملاعب كرة القدم أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ومن هنا كانت بداية حربه وحرب أغلب اللاعبين أصحاب الأصل الإفريقي في بريطانيا ضد العنصرية.