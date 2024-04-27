"ستكون تاريخية" .. مدرب الخليج يرفع راية التحدي قبل مواجهة النصر بكأس الملك!

تعرف على ما قاله مدرب الخليج بعد مواجهة النصر

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رفع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق نادي الخليج راية التحدي، قبل مواجهة فريقه أمام النصر المقبلة، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتلقى الخليج الهزيمة على يد النصر في دوري روشن السعودي بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء السبت، بالجولة 29.

وقال بيدرو عن مواجهة الدوري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "كان من الممكن أن نخرج بنقطة على الأقل أمام النصر، لأننا تحصلنا على 3 فرص، ولم نخسر في المباريات الأخيرة سوى من الهلال والنصر، وهذا يؤكد على تطورنا".

وواصل: "النصر خاض أمامنا المباراة بطريقتين، وقام بالتغيير في النواحي الدفاعية، كما فعل أمام الفيحاء، وأثبتنا أننا قادرون على العودة للمباراة في أي وقت".

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وعن مواجهة النصر في كأس الملك قال إيمانويل: "سنخوض مباراة تاريخية، ونسعى لتحقيق إنجاز تاريخي، وسنكون جاهزين للمباراة القادمة".

ويستضيف النصر نظيره الخليج على ملعب الأول بارك مساء الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك، من أجل تحديد المتأهل للمباراة النهائية.

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