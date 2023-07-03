"ستقابله قريبًا في سانتياجو برنابيو".. صديق حكيمي يحسم مستقبل مبابي!

هل يفجر مبابي قنبلة هذا الصيف في الانتقالات؟

أثار المغني مراد، الصديق المقرب لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، جدلًا كبيرًا بعد تصريحاته الأخيرة الخاصة بمستقبل كيليان مبابي.

وأكد مراد خلال حفل موسيقي كبير في مدريد، أن قائد فرنسا سيكون قريبًا لاعبًا في ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة " سبورت" ظهر غضب جماهير ريال مدريد من مبابي، بعدما وجه مراد سؤلًا لهم عن إمكانية طلب النادي ضم مبابي مجددًا حيث قاموا بالهتاف ضده موجهين له السباب، ولكن مراد طلب منهم الهدوء قائلًا: "لا تقلقوا سيكون لديكم قريبًا في ملعب سانتياجو برنابيو".

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ورفض مبابي تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، ومازال مستقبله غامض لأن والدته فايزة العماري تتحكم فيه وفي مستقبله ورفضت قبل عامين انتقاله لريال مدريد.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان تفكر في بيع مبابي هذا الصيف حتى لا يرحل مجانًا الموسم القادم، ولكن لم يحدث أي مفاوضات لانتقال قائد فرنسا لأي فريق ومن المتوقع استمراره مع الفريق الباريسي.