"ستفقد حريتك" .. تحذير حكومي إلى دي ماريا من العودة إلى الأرجنتين!

الأوضاع أصبحت جنونية

خرجت الحكومة الأرجنتينية بتعليق رسمي على التهديدات التي يتلقاها النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بسبب نيته العودة للعب في البلاد بقميص روساريو سنترال.

وينتهي عقد دي ماريا مع ناديه الحالي بنفيكا بحلول نهاية الشهر، وأبدى اللاعب انفتاحاً على فكرة العودة للدوري الأرجنتيني لتمثيل روساريو سنترال فريق طفولته، ولكن تهديدات له ولعائلته من قبل عصابات محلية بالقتل والخطف تهدد حدوث الفكرة.

وتحدث محافظ مقاطعة "سانتا في" ماكسيمليانو بولارو في تصريحات نقلتها "آس" عن فكرة عودة النجم الأرجنتيني للعب في روساريو وحذره من الموضوع: "كل من هدد دي ماريا تم اعتقاله، ولكن شروط حمايته إذا عاد ستكون مختلفة، إذا كان سيتقبل الطريقة التي سنؤمنه بها وكيف سيفقد بعضاً من حرياته، سنفعل الأمر".

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الأمر تخطى حدود كرة القدم وبلغ الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي الذي أكد أن دي ماريا وعائلته سيتم تأمينهم، وكذلك أكدت على الأمر وزيرة الداخلية باتريشيا بولريتش التي أكدت أنها تحدثت مع والد اللاعب شخصياً وشرحت له أن الأمر لا علاقة له بنجله، ولكن تلك العصابات تختار شخصيات شهيرة في المجتمع لبث الرعب.

وفي نفس السياق، قالت "آس" إن اللاعب في الوقت الراهن تراجع عن قراره بالعودة للعب في الأرجنتين ويركز على مشاركة منتخب بلاده للدفاع عن لقبه في كوبا أمريكا، ولكن يملك عدة عروض للمستقبل، أبرزها الاستمرار والتمديد مع بنفيكا، أو الانتقال إلى إنتر ميامي، بالإضافة لاهتمام أندية عربية.