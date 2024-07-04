ستعطل انتقاله إلى الاتحاد؟ مفاجأة مدوية في عقد ستيفانو بيولي مع ميلان!

تعرف على المفاجأة التي تخص عقد بيولي مع ميلان

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، في عقد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع ناديه السابق ميلان، وذلك على الرغم من اتفاقه مع الاتحاد على تدريبه.

وكشفت صحيفة "كويري ديلو سبورت" الإيطالية، عن أنه على الرغم من أن بيولي لم يعد مدربًا بشكل رسمي لميلان، إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد تهم الروسونيري.

وأوضحت الصحيفة أن بيولي لم يوقع على فسخ تعاقده مع ميلان، حيث مازال يتبقى فيه عام واحد، ومن المنتظر أن يوقع على إنهاء العقد خلال الفترة القادمة قبل السفر إلى السعودية لتدريب الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الجريدة أن بيولي سيوقع على عقد مدته 3 سنوات مع الاتحاد، مقابل 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2 مليون مكافأة لكل موسم، حيث سيقود تدريب الفريق الذي يوجد به الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان سيوفر مبلغ حوالي 7.4 مليون يورو قيمة الأجر الذي يحصل عليه بيولي بعد فسخ التعاقد معه.