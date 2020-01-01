سترلينج: أتمنى معاملة مانشستر سيتي مثل ليفربول

لاعب السيتزنز يشعر بظلم مانشستر سيتي على حساب ليفربول

أكد رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، أنّ فريقه لا يحصل على المعاملة ذاتها التي يتحصل عليها ليفربول خلال السنوات الماضية وخاصة فيما يتعلق بالجوائز الفردية.

سترلينج تحدث في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية حول مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع المقبل.

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وقال سترلينج للصحيفة ذاتها: "لا أشعر بأننا نحصل على المعاملة ذاتها مثل ليفربول وخاصة في العام الماضي حيث حققنا البطولات الأربع المحلية ومع ذلك لم يحصل أي لاعب من الفريق على جائزة الأفضل في الموسم".

وتابع: "الجائزة ذهبت للاعب في ليفربول، وهذا ما حدث أيضًا في مواسم سابقة، فحينما سجل يايا توريه 20 هدفًا في الموسم وهو متوسط ميدان لم يحقق الجائزة".

واستمر: "حتى سيرجيو أجويرو الذي قدّم الكثير لمانشستر سيتي في 7 سنوات وسجل العديد من الأهداف المذهلة وقاد الفريق للفوز بالعديد من الألقاب لم يحقق جائزة لاعب العام ولا مرة. أعتقد أنّها جائزة لم يحصل عليها أي لاعب من الفريق".

صاحب الـ 24 عامًا أشار إلى أنّ فريقه لا يحصل على المعاملة ذاتها التي يحصل عليها باقي الأندية وتعجب من عدم منح كيفين دي بروينه جائزة أفضل لاعب في العام في الموسم قبل الماضي حينما فعل كل شيء وقادر السيتزنز للفوز بالدوري وحصد 100 نقطة.

وأردف: "كل عام نقدم الكثير ونحصد العديد من الألقاب ومع ذلك لا نتواجد في الجوائز الفردية، وهو أمر يستطيع الجميع ملاحظته".

واختتم: "من المستحيل أن نحقق البريميرليج 4 أو 5 مرات ولا يحصد أي لاعب من الفريق على جائزة لاعب الموسم، أعتقد أنّ كل فريق يحصد البريميرليج يُتوج بهذه الجائزة عدا مانشستر سيتي".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من ليفربول آخر اثنين حققا جائزة لاعب العام في البريميرليج بآخر موسمين.