"ستخسر أكثر بكثير مما تربح".. مدرب إسبانيا يؤيد قرار تشافي لمصلحة برشلونة

وداع دوري الأبطال قد يعجل من النهاية

أيد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، قرار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مؤكدًا "أنه الأفضل له وللفريق".

وكان تشافي قد أعلن في مؤتمر صحفي سابق، أن الصيف المقبل سيشهد نهاية رحلته مع برشلونة، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2026، وهو ما وافق عليه الرئيس جوان لابورتا، وبدأت تقارير صحفية تتحدث عن خليفته.

ونال القرار الذي اتخذه تشافي هيرنانديز، دعم العديد من الزملاء مثل لويس إنريكي وبيب جوارديولا، وكلاهما مدربان سابقان لبرشلونة، أو حتى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، الذي قال: "أحترم هذا القرار. لدي علاقة جيدة بتشافي وأنا أؤيد قراره لأنه منطقي".

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وأضاف: "تشافي اتخذ القرار الأفضل بالنسبة له وللفريق، في العام الماضي توج مع الفريق بلقبي الليجا والسوبر، لا يمكنك الفوز كل عام، تخسر أكثر بكثير مما تربح، لا يمكن أن يفوز أحدهم ويفشل الـ 16 الآخرون".

وتابع: "تشافي كان جيدًا للغاية، لكن هذا العام كان ريال مدريد وجيرونا أفضل، مع العديد من الانتكاسات لبرشلونة على مستوى الإصابات. ورغم ذلك لقد أظهر احترافية وأداءً رائعين".

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن تشافي سيستمر حتى نهاية الموسم، لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي قد يؤدي إلى إقالته أو استقالته.