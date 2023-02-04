"ستتم إقالتك في الصباح" .. الجمهور يوجه رسالة لكلوب!

هل يغادر كلوب أنفيلد؟

هتف مشجعو وولفرهامبتون "ستتم إقالتك في الصباح" لمدرب ليفربول يورجن كلوب، أثناء مباراتهم بالجولة ال 22 من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول من الذئاب بثلاثية نظيفة، بستاد مولينيو، لتكون هزيمته السابعة في الدوري الإنجليزي.

ومن المدرجات وجّهت جماهير وولفرهامبتون، رسالة إلى كلوب وهو يحدق في أرضية الملعب، بعبارة "ستتم إقالتك في الصباح"، وذلك بعد نتائج الريدز الأخيرة السلبية.

وخسر وصيف النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية نظيفة أمام وولفرهامبتون، لتستمر معاناة الريدز لأجل الوصول إلى مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مع معاناة الفريق في الدوري الإنجليزي، تزداد تلك المصاعب بمواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد في دور ال 16 من البطولة، في ال 21 من فبراير الجاري.