ستبلع لسانك .. تهديدات خطيرة لنجم إنتر بعد إهانته لميلان في دوري الأبطال

اللاعب خرج للاعتذار بشكل علني

حالة من الجدل تسبب فيها فيديريكو ديماركو لاعب نادي إنتر الإيطالي، بسبب تصرفاته التي أغضبت الغريم ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إنتر تأهل مؤخرًا إلى نهائي دوري الأبطال، بعد عبور ميلان بنتيجة 3/0 لمباراتي الذهاب والإياب، حيث تفوق الفريق بهدف دون رد بلقاء العودة يوم الثلاثاء الماضي.

ديماركو حرص على الاحتفال مع الجماهير بعد نهاية المباراة والتأهل إلى النهائي، حيث أخذ الميكروفون من مجموعة بمدرج "كورفا" وقام بترديد بعض الهتافات المعادية لميلان.

وهو ما دفع جمهور ميلان بالرد عليه عن طريق لافتة تحت منزله وعليها عبارة:"قم بالتركيز على كرة القدم وإلا سنجعلك تبلع لسانك".

وردًا على هذا الأمر قام ديماركو بالاعتذار في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" مشيرًا إلى أنه لم يقصد إهانة ميلان خلال احتفالات فريقه بالتأهل لمواجهة مانشستر سيتي بنهائي دوري الأبطال.