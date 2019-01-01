ستبقى رجلًا عظيمًا للأبد.. مبابي يودع بوفون عبر إنستجرام
وجه النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي رسالة وداعية للحارس الكبير جيانلويجي بوفون بعد إعلان رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية.
وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رسميًا اليوم عدم تجديد عقد حارسه جيانلويجي بوفون والذي ينتهي بنهاية الموسم.
وبهذا أصبح بوفون حرًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر مجانًا، وما أن تم إعلان الخبر رسميًا حتى كان كيليان مبابي أول مودعي بوفون.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩
ونشر مبابي صورة تجمعه ببوفون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب عليها رسالة وداعية لرجل اعتبره كيليان مبابي أحد ملهميه.
Gigi, Je viens d’apprendre la nouvelle. Jouer avec toi, même si ce n’est qu’une petite année dans ton énorme carrière a été très enrichissante parce que jamais je n’aurai imaginer avoir un jour cette opportunité. Tes conseils et ta bonne humeur auront été précieux tout au long de la saison. Tu m’as apporté tellement en 12 petits mois seulement que je te suis à jamais reconnaissant. Tu es et resteras à jamais un grand monsieur de ce sport. Un immense MERCI 🙏🏽❤️ @gianluigibuffon
وجاء نص الرسالة الوداعية كالآتي: "لقد كان عامًا واحدًا الي جمعني بك، ولكنه كان شيئًا كبيرًا بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أنني سألعب معك في فريق واحد خلال مسيرتي، ولكن ذلك حدث بالفعل، لقد كان شرفًا كبيرًا لي"
وأضاف مبابي في رسالته: "لقد تعلمت منك الكثير، وكنت أكثر المهتمين بسماع نصائحك من أجل التطور والمضي قدمًا، لقد جعلتني في 12 شهرًا فقط ممتنًا لك إلى الإبد، وداعًا جيانلويجي، ستبقى رجلًا عظيمًا للأبد"
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يذكر أن جيانلويجي بوفون كان قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من يوفنتوس.