ستبقى رجلًا عظيمًا للأبد.. مبابي يودع بوفون عبر إنستجرام

Gigi, Je viens d’apprendre la nouvelle. Jouer avec toi, même si ce n’est qu’une petite année dans ton énorme carrière a été très enrichissante parce que jamais je n’aurai imaginer avoir un jour cette opportunité. Tes conseils et ta bonne humeur auront été précieux tout au long de la saison. Tu m’as apporté tellement en 12 petits mois seulement que je te suis à jamais reconnaissant. Tu es et resteras à jamais un grand monsieur de ce sport. Un immense MERCI 🙏🏽❤️ @gianluigibuffon

