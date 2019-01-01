ستبقى رجلًا عظيمًا للأبد.. مبابي يودع بوفون عبر إنستجرام

كيليان مبابي يودع جيانلويجي بوفون بعد إعلان باريس سان جيرمان مغادرته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وجه النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي رسالة وداعية للحارس الكبير جيانلويجي بوفون بعد إعلان رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رسميًا اليوم عدم تجديد عقد حارسه جيانلويجي بوفون والذي ينتهي بنهاية الموسم.

وبهذا أصبح بوفون حرًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر مجانًا، وما أن تم إعلان الخبر رسميًا حتى كان كيليان مبابي أول مودعي بوفون.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

ونشر مبابي صورة تجمعه ببوفون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب عليها رسالة وداعية لرجل اعتبره كيليان مبابي أحد ملهميه.

وجاء نص الرسالة الوداعية كالآتي: "لقد كان عامًا واحدًا الي جمعني بك، ولكنه كان شيئًا كبيرًا بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أنني سألعب معك في فريق واحد خلال مسيرتي، ولكن ذلك حدث بالفعل، لقد كان شرفًا كبيرًا لي"

وأضاف مبابي في رسالته: "لقد تعلمت منك الكثير، وكنت أكثر المهتمين بسماع نصائحك من أجل التطور والمضي قدمًا، لقد جعلتني في 12 شهرًا فقط ممتنًا لك إلى الإبد، وداعًا جيانلويجي، ستبقى رجلًا عظيمًا للأبد"

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يذكر أن جيانلويجي بوفون كان قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من يوفنتوس.