ستانكوفيتش يعود إلى إنتر

النجم الصربي يحظى بمكانة خاصة بقلوب المشجعين

كشفت تقارير صحفية عن عودة النجم الصربي ديان ستانكوفيتش للعمل مجدداً في صفوف ناديه القديم إنتر عبر المجال التدريبي.

"ديكي" كما تلقبه جماهير النيراتزوري يعمل حالياً محللاً مع "DAZN"، بالإضافة لدوره كمساعد لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت "كوريري" أن ستانكوفيتش سيعود لصفوف إنتر مدرباً لقطاعات الشباب تحت 15 عاماً خلال الفترة المقبلة.

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وسيعمل النجم الصربي على تطوير اللاعبين الشباب في مركزه، وسط الميدان، وسيجد نفسه مشرفاً على نجليه فيليب وأليكساندر المتواجدان في نفس الفئة العمرية.

ستانكوفيتش اعتزل اللعب في 2013 بعد مشوار حافل شهد بدايته مع سرفينا زفيدزا الصربي، والذي حمل شارة قيادته في سن الثامنة عشر.

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وعرف ستانكوفيتش أوج تألقه بالملاعب الإيطالية من بوابة لاتسيو، ثم إنتر الذي انتقل له في 2004، وتُوج معه بالثلاثية في 2010.

الجدير بالذكر أن ستانكوفيتش اللاعب الوحيد الذي شارك في كأس العالم مع ثلاثة منتخبات، يوجوسلافيا، صربيا ومونتينيجرو، وصربيا.