انفجار في ستامفورد بريدج.. سوبر بالمر يقلب موازين فانتازي الدوري الإنجليزي

سوبر هاتريك من نجم تشيلسي.

كان السوبر هاتريك الذي سجله النجم الإنجليزي الشاب كول بالمر، لاعب وسط تشيلسي، هو العنوان الرئيسي للجولة 33 من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وانفجر بالمر في مباراة فريقه أمام إيفرتون، التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، في ختام الجولة 33، وقاد فريقه لاكتساح التوفيز بسداسية نظيفة (6-0)، كان نصيب بالمر منها أربعة أهداف، من بينهم هدف جاء عبر علامة الجزاء.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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أبرز المتألقين

وبالتأكيد تربع بالمر على عرش قائمة اللاعبين الذين حققوا أعلى النقاط في الجولة، وأهدى ملاكه الذين تصل نسبتهم إلى 53% من المتسابقين، 23 نقطة، بينما كان 8% فقط من المتسابقين على موعد مع نهاية رائعة للجولة، بسبب وضع شارة الكابتن عليه، وفازوا بـ46 نقطة.

وبجانب بالمر، تألق أيضا لاعبو خط الوسط بشكل ملفت خلال هذه الجولة، حيث سجل أنتوني جوردون نجم نيوكاسل هدفًا أمام توتنهام وصنع هدفين آخرين، ليحصل على 14 نقطة، كما كرر جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي ما فعله جوردون، وسجل هدفا وصنع اثنين أمام لوتون تاون، وأهدى ملاكه 13 نقطة.

وسجل برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد هدفي فريقه أمام بورنموث، وحصل على 12 نقطة، فيما سجل أيضا أندرياس بيريرا نجم فولهام هدفين قاد بهما فريقه للفوز على وست هام (2-0)، وحصل على 12 نقطة بعد خصم نقطة من رصيده بسبب تحصله على بطاقة صفراء.

وحصلت 6 فرق على الشباك النظيفة في هذه الجولة، وهي: نيوكاسل، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، وأستون فيلا، وفولهام، وتشيلسي.

وتألق مدافع نيوكاسل فابيان شار وسجل الهدف الرابع لفريقه ضد توتنهام، ليجمع بين نقاط الكلين شيت ونقاط الهدف، ويحصل على 12 نقطة كاملة، كما سجل جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، هدفًا في شباك لوتون تاون، وصنع آخر ليخرج بـ11 نقطة.

تشكيلة الجولة:

حراسة المرمى: لينو (7)

الدفاع: فابيان شار (12) - جفارديول (11) - كوكوريا (9)

خط الوسط: كول بالمر (23) - جوردون (14) - دوكو (13) - برونو فيرنانديز (12)

الهجوم: إيزاك (10) - كونيا (10) - هالاند (9)

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