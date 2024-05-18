سب شقيقه والمدرب عاقبه بهذا الشكل.. تفاصيل خلاف تشافي ورافينيا!

أزمات تشافي مع برشلونة تتواصل...

بمرور الوقت تزداد توتر العلاقة بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، وفريقه وبحسب التقارير الصحفية، فإن الفترة الماضية شهدت خلافًا بين المدرب الإسباني ورافينيا لاعب الفريق.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا أشارت فيه إلى وجود خلاف بين تشافي ورافينيا، منذ مباراة فالنسيا يوم 29 أبريل الماضي، عندما قرر المدرب الإسباني، استبدال اللاعب وإشراك جواو فيليكس بدلًا منه، وأثناء خروج اللاعب حدثت مشادة بينه وبين المدرب المساعد شقيق تشافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك اللقطة سببت الكثير من التوتر في غرفة خلع ملابس الفريق الكتالوني، خاصة بعدما علم رافينيا أنه لن يشارك في المباراة التالية، وسمع أحدهم يقول له: "اهدأ لن تلعب الآن".

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وأفادت "آس" في تقريرها إلى أن رافينيا، يعلم منذ فترة طويلة أن اسمه مرشح بقوة للخروج من صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في ظل رغبة أكثر من فريق من فرق الدوري الإنجليزي في التعاقد معه.