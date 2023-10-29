سب الجماهير وضُرب على وجهه .. مبابي يخطف الأنظار في انتصار عصيب لباريس على بريست

مبابي يتألق ويقود باريس لانتصار صعب

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على نظيره بريست بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مبابي تمكن من تسجيل هدفين في انتصار باريس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليقوده إلى وصافة الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، خلف نيس المتصدر بفارق نقطة واحدة.

ماذا قدم مبابي أمام بريست؟

وتمكن من تسجيل هدفين، وسدد الكرة 5 مرات منهم 4 على المرمى وواحدة خارجه، كما قدم 4 تمريرات مُفتاحية من أجل التهديف.

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وتعرض مبابي للاعتداء من جانب أحد لاعبي بريست، بعدما قام بضربه في وجهه أمام الحكم، الذي لم يتحرك ساكنًا، قبل تنفيذ ركلة الجزاء الذي وضعها كيليان في مرمى الخصم.

وبعدما قام مبابي بتسجيل هدف الانتصار من ركلة جزاء، توجه إلى جماهير الخصم ليوجه لهم بعض الكلمات، وقام الحكم على الفور بإشهار البطاقة الصفراء له.

هدف طبق الأصل لهدفه أمام ميلان

سجل مبابي هدفه الثاني في مرمى بريست طبق الأصل للهدف الذي سجله أمام ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

توغل مبابي بين المدافعين بالكرة، ليقوم بمراوغة مدافع المنافس ليسدد الكرة في الزاوية غير المتوقع لحارس بريست لتسكن الشباك.