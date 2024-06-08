"سبيشيال وان الحقيقي".. مودريتش يتغزل في مدربه الأسبق بريال مدريد!

الدولي الكرواتي يستعد لخوض بطولة هامة في مشواره

صورة يعشقها جمهور ريال مدريد بكل تأكيد، أعادت للأذهان ذكريات ذهبية من جيل لا ينساه مشجعو النادي الملكي.

تلك الصورة جمعت مؤخرًا بين أسطورة وسط ريال مدريد الحي لوكا مودريتش، والمدرب الأسبق للنادي الملكي، جوزيه مورينيو.

ونشر مودريتش صورة له رفقة مورينيو على إنستجرام: "من السعيد دائمًا أن أراك يا مستر، دائمًا ممتن لك، الرجل المميز والحقيقي".

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فيما رد مورينيو على الصورة التي نشرها مودريتش بعلامة "قلب" في إشارة إلى الحب الذي يبادله للدولي الكرواتي الذي يوجد مع معسكر بلاده في ألمانيا لخوض بطولة يورو 2024.

وكان مورينيو هو من ضم مودريتش إلى ريال مدريد في موسم 2012-2013 ومن يومها يمثل الكرواتي حجر زاوية في تشكيلة النادي الملكي.