سبيروني يسجل ظهوراً تاريخياً مع كريستال ضد ليفربول

أصبح جوليان سبيروني حارس مرمى كريستال بالاس، هو الحارس الأكبر سناً في البريميرليج هذا الموسم.

سبيروني دخل التشكيل الأساسي لبالاس، والذي يحل ضيفاً على ليفربول في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

صاحب الـ39 عاماً و246 يوم سيكون أكبر حارس يظهر بأي مباراة من النسخة الحالية للبطولة.

ويعد أيضاً أكبر حارس في البريميرليج، منذ شاي جيفن الذي لعب وعمره 40 عاماً و151 يوم في 2016.

39 – Julian Speroni (39y 246d) will be the oldest player to make a @premierleague appearance this term, and the oldest to appear in the competition since Shay Given (40y 151d) vs Crystal Palace in September 2016. Seasoned. #LIVCRY pic.twitter.com/iZ2G8ZU68k — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2019