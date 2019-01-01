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الدوري الإنجليزي الممتاز

سبيروني يسجل ظهوراً تاريخياً مع كريستال ضد ليفربول

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الحارس المخضرم سيلعب كأساسي في مواجهة بالاس مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح جوليان سبيروني حارس مرمى كريستال بالاس، هو الحارس الأكبر سناً في البريميرليج هذا الموسم.

سبيروني دخل التشكيل الأساسي لبالاس، والذي يحل ضيفاً على ليفربول في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

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صاحب الـ39 عاماً و246 يوم سيكون أكبر حارس يظهر بأي مباراة من النسخة الحالية للبطولة.

ويعد أيضاً أكبر حارس في البريميرليج، منذ شاي جيفن الذي لعب وعمره 40 عاماً و151 يوم في 2016.

ويطمح سبيروني في مساعدة فريقه على إيقاف ليفربول، ومواصلة الابتعاد عن المراكز المُعرضة للهبوط.

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ويحتل بالاس المركز الرابع عشر بجدول البريميرليج بـ22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نيوكاسل الثامن عشر.

وعلى الجانب الآخر يأتي ليفربول بقمة البريميرليج بـ57 نقطة مقابل 53 لمانشستر سيتي الثاني.

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