"سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو يتسبب في توجيه الانتقادات للنصر .. "خسر المليار من ورائه!"

بعض القصور لا تزال تعكر صفو الحراك السعودي الكبير في عالم كرة القدم

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رغم الحراك السعودي الكبير في عالم كرة القدم إلا أن هناك بعض القصور التي تتسبب في توجيه اللوم للمسؤولين، ودفعت البعض لتوجيه الأنظار نحو خسارة "قوة ناعمة" بإمكانها أن تنقل المملكة السعودية نقلة كبرى.

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صانع المحتوى سلطان حكمي تحدث عن ضعف المراكز الإعلامية للأندية، خاصةً النصر، الذي لم يفلح في استغلال وجود نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه، للانتشار بصورة أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أجمع.

الحديث عن العالمي تحديدًا جاء إثر فشل صانع المحتوى الشهير "اليوتيوبر" سبيد، في مقابلة صاروخ ماديرا، رغم حضوره للرياض لمتابعة مواجهة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض.

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بينما حقق سبيد حلمه في البرتغال، وقتما حضر مواجهة رفاق الدون أمام البوسنة والهرسك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024م.

حول هذا يقول حكمي، خلال تصريحاته لقناة "MBC": "لدينا لاعبون عالميون، لكننا لا نزال نعاني من مشكلة في المراكز الإعلامية للأندية، لم ننجح في استثمار وجود هؤلاء النجوم في دورينا، على سبيل المثال هناك يوتيوبر أجنبي معروف (سبيد) وأمنية حياته مقابلة رونالدو، وقد حضر بالفعل مباراة للنصر لكنه لم يقابل كريستيانو، ولم يتم دعوته حتى لمقابلته.

"لكن في المقابل، خارج السعودية حضر مباراة لرونالدو، وجمع مشاهدات من فيديو مقابلته للدون وصلت لمليار و700 مليون، الحسابات الأجنبية والمشاهير روجوا له، هذه المشاهدات كان الأولى بها المركز الإعلامي للنادي لاستثمارها بشكل جيد".

وأضاف: "الحراك السعودي دفع العديد من المشاهير في رياضات مختلفة للمطالبة بالانضمام لأنديتنا، هناك الكثير من المشاركات الإعلامية معنا، لكن مراكز الأندية الإعلامية لم تتفاعل معها، حتى أفضل لاعب سلة في العالم (ليبرون جيمس) لم نتفاعل معه إلا بعد خامس تغريدة كتبها، ما زلنا مقلين في توظيف نجوم دورينا، لصناعة محترف تفاعلي ناعم يتم من خلاله التسويق للمملكة وثقافتنا ومشاريعنا".

يذكر أن رونالدو انتقل لدوري روشن في صفقة ضخمة، تمت خلال يناير 2023م، أصبح من خلالها صاحب الأعلى أجرًا في العالم، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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