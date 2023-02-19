سبوه وقت الحداد على سوريا وتركيا .. فينيسيوس يثير أزمة جديدة في أوساسونا

الهجمات العنصرية تتوالى ضد فينيسيوس ودعم الزملاء والخصوم مستمر

ما زال البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الشاب، يعاني من العنصرية داخل الملاعب الإسبانية ما دفع أعصابه للانفلات وسب الحكم، مع مطالبات من زملائه وحتى الخصوم بوقف ما يتعرض له.

بدأت مباراة أوساسونا وريال مدريد، أمس السبت، في الدوري الإسباني بدقيقة حداد على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، لكن صمت ملعب إل سادار قطعه صوت مشجع يسب فينيسيوس بوالدته. لتكتمل سلسلة من الهجمات العنصرية في الملاعب ضد اللاعب.

ووسط اللقاء انفعل فينيسيوس، 22 سنة، لعدم احتساب خطأ ضده ليتفوه بكلمات نابية ويسب الحكم بنفس السُبة التي تعرض لها.

عقب المباراة وفوز ريال مدريد بهدفين تحدث الحارس البلجيكي العائد لريال مدريد من الإصابة، تيبو كورتوا، عما يتعرض له زميله الشاب: "سبوه بوالدته خلال دقيقة الصمت، غنوا "الموت لفينيسيوس". ترى آباء يقومون بذلك مع أطفالهم. عليكم التوقف بالنظر إلى فيني والنظر للناس. أجواء تلك الملاعب رائعة للعب لكن دون هذا الهراء".

واتفق رأي موي جوميز لاعب أوساسونا مع كورتوا. وطالب بوقف ما يحدث ضد فينيسيوس في كافة الملاعب معتبرًا ما حدث بينهما خلال المباراة أمرًا طبيعيًا وسلوك اللاعب البرازيلي عادي.

أما المدرب كارلو أنشيلوتي فاعتبر ما تعرض له لاعبه خلال دقيقة الصمت عدم احترام لتركيا وسوريا؛ مطالبًا بنسيان ما حدث خلال دقيقة الصمت بسبب هذا الأمر.