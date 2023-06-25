سبق محمد كنو في أزمته .. الهلال يقدم عرضه لمهدي طارمي

هل ينجح الهلال في ضم مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي؟

يبحث نادي الهلال عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، من أجل تدعيم صفوفه بعد رحيل النيجيري أوديون إيجالو بنهاية عقده بعدما انتهى الموسم الماضي 2022-2023، مما جعله يفاوض الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي.

الهلال كان قد دخل في مفاوضات مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، ولكن لم يصل الطرفان لأي اتفاق، ولذلك قرر الزعيم مفاوضة طارمي للحصول على خدماته.

وأشار الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الهلال يخطط لتقديم عرض قيمته 40 مليون دولار لنادي بورتو، من أجل الحصول على خدمات طارمي.

وينتهي عقد طارمي في صيف 2024، حيث يتبقى موسم واحد فقط مع الفريق البرتغالي، مما قد يدفع مسؤولي بورتو للموافقة على بيعه للاستفادة ماديًا منه.

طارمي كانت له واقعة عام 2016 مثل التي فعلها محمد كنو تمامًا، بعدما وقع على عقود انضمامه إلى ريزا سبور التركي، قبل أن يقرر البقاء مع فريقه بيروزي الإيراني، ليتم إيقافه 4 أشهر، ومنع فريقه من قيد لاعبين فترتي تعاقد، مثلما حدث لنادي الهلال بعد توقيع كنو للنصر.