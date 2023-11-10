"زحفت مثل الثعبان عارياً" .. لينيكر يكشف ليلة الرعب قبل افتتاح أمم أوروبا!

واقعة مُروعة لنجم إنجلترا السابق

تجربة مريرة هي التي مر بها جاري لينيكر نجم إنجلترا وبرشلونة السابق، عندما حاول السير على خطى العديد من النجوم بتجربة مادة التبغ الرطب.

النجم الإنجليزي السابق والمحلل الحالي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف عن مروره بسبع ساعات من التعذيب المطلق، عند تجربة التبغ عشية بطولة أمم أوروبا 2020.

لينيكر كان يقيم في فندق في مانشستر مع زميليه بفريق التحليل آلان شيرر وميكا ريتشاردز، وعندما عرض عليه التبغ حاول الرفض في البداية قبل أن يستسلم بعدها ويأخذ بعضًا منه معه لغرفته.

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وقال لينيكر في تصريحات مع ميكا ريتشاردز عبر بودكاست "The Rest is Football":"لقد خلعت ملابسي استعدادًا للنوم وفجأة بدأت أشعر بالدوار، لذلك جلست على السرير وأنا عارٍ تمامًا، وقمت بإخراج هذا الشيء من فمي مباشرة وألقيته في سلة المهملات".

وأضاف:"بدأت أتعرق رغم تجمدي من البرد ولم أستطع التحرك، كانت هناك بركة سباحة على الأرض، استلقيت وذهبت إلى المرحاض زحفًا مثل الثعبان لأنها كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الوصول إلى هناك".

وتابع:"قبل الذهاب إلى المرحاض مباشرة كنت أتقيأ في كل مكان، وبعد الانتهاء من كل شيء عدت إلى سريري ونظرت إلى الساعة فوجدتها السابعة صباحًا لأكتشف أنني قضيت سبع ساعات كاملة من التعذيب المطلق".

يذكر أن التبغ الرطب المعرف باسم "Snus" هو نوع من التبغ يتم وضعه بين الشفة العلوية والعلكة، ويعتبر شائعًا بين لاعبي كرة القدم الإنجليز كبديل للتدخين، وأثيرت حوله العديد من المخاوف بخصوص المشاكل الصحية التي يسببها وإمكانية إدمانه.