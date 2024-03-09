بسبب وصفها بـ"السمينة".. نجمة منتخب بنما تهدد بالاعتزال الدولي!

حدث جديد من نوعه في كرة القدم..

هددت البنمية مارتا كوكس بترك اللعب مع منتخب بنما بعد أن وصفها رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم بأنها "سمينة" و"غير لائقة".

وأدلى مانويل أرياس، رئيس اتحاد بنما لكرة القدم، بهذه التصريحات بعد أن انتقدت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا البنية التحتية الرياضية البلاد عقب خروج فريقها من كأس الكونكاكاف الذهبية في فبراير الماضي.

وتعهدت اللاعبة البنمية التي سجلت ركلة حرة مذهلة من 35 ياردة في كأس العالم العام الماضي ضد فرنسا، بمقاطعة المنتخب الوطني إذا استمر هذا الأمر.

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ردًا على انتقادات كوكس الأولية، رد أرياس: "فلتتوقف مارتا كوكس عن الحديث عن الدوري الخاص بنا. إنها خارجة عن الإطار الرياضي، وهي سمينة، ولا تستطيع التحرك على أرض الملعب. من السهل جدًا التحدث، لكنها لا تعرف أي شيء، لقد تحدثت عن الدوري البنمي لسنوات. إنها لا تعرف ما الذي يحدث هنا".

وردت اللاعبة التي تتمركز في خط الوسط: "إذا أصبح هذا النوع من المواقف معتادًا، فلن أعود للمنتخب الوطني. كانت هناك كلمات استخدمت لوصفي والتي جرحتني بالتأكيد وكانت غير متوقعة".

واعتذر اتحاد بنما لكرة القدم منذ ذلك الحين عن تصريحات أرياس قائلا إنه "تعهد بعدم تكرار ذلك".

وأضاف الاتحاد: "في اليوم العالمي للمرأة، نأسف للمصطلح المؤسف الذي استخدمه رئيسنا. نحن في الاتحاد ملتزمون بمواصلة العمل من أجل كرة القدم النسائية، كما كنا نفعل على مدى السنوات الخمس الماضية من خلال البرامج الرياضية والتدريبية، لقد ركزنا على النساء. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به."