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Eder Militao Dani Carvajal Real Madrid 2022-23
أحمد مجدي

سبب وحيد يمنع أنشيلوتي من الاعتماد على نجم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي!

دوري أبطال أوروبامانشستر سيتيريال مدريدEder Militao

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

يريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن يعتمد على البرازيلي إيدير ميليتاو في مباراة مانشستر سيتي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لديه مشكلة واحدة في هذه الرغبة.

صحيفة "آس" الإسبانية تؤكد أن ميليتاو جاهز بنسبة 100٪، وأن تعافيه الآن نهائي ولا إمكانية لعودة الإصابة على مستوى الرباط الصليبي على الإطلاق.

لكن المشكلة التي تواجه أنشيلوتي هي التفكير بأن ميليتاو خاض دقيقة واحدة فقط في آخر 245 يومًا، وهي وضعية تنافسية لا يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأهم مباريات الموسم على الصعيد القاري.

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شارك ميليتاو أمام أتلتيك بيلباو في النهاية يوم 31 مارس 2024 كاتبًا نهاية فترة غياب مطولة استمرت منذ شهر أغسطس 2023.

المباراة التالية

في النهاية، وجود ميليتاو ولو على دكة البدلاء سيمثل إضافة فنية كبيرة لأنشيلوتي، لكنه يريد الاستفادة القصوى من هذا الوجود.

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