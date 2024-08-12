سبب لا يُصدق .. الهلال يُقرر إلغاء لعبة كرة السلة في النادي نهائيًا

ٌقرار مفاجئ من صاحب الخماسية في الموسم الماضي

كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن قرار مفاجئ وصادم من إدارة الهلال بإلغاء لعبة كرة السلة نهائيًا في النادي، وذلك رغم النجاح الهائل في الموسم الماضي.

سلة الهلال حظيت بموسم تاريخي في 2023-2024، حيث تُوجت بالخماسية المحلية وهي الدوري السعودي ودورة الألعاب السعودية وكأس وزارة الرياضة وبطولة المربع الذهبي وبطولة 3×3، وقد أعلن النادي تجديد عقد المدرب ستراتوس كوكوليكيدس حتى عام 2026.

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الحميدي، وعبر برنامجه "برا 18"، أوضح أن الإدارة الزرقاء اتخذت القرار بالفعل والذي سيصدر رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن السبب هو قلة الموارد المالية المخصصة للعبة.

إذ قال "مصادرنا تؤكد أن إدارة الهلال اتخذت قرارها بإلغاء لعبة كرة السلة في النادي نهائيًا، سبب الإلغاء هو قلة الموارد المالية وفقًا لما تم تحديده للعبة من الرئيس التنفيذي ستيف كالزادا، وهو ما أدى لرحيل نجوم الفريق وانتقالهم لأندية منافسة، الإدارة رأت إما أن يستمر الفريق كمنافس في اللعبة، خاصة بعد خماسية الموسم الماضي، أو إلغاء اللعبة بشكل كامل".

الصحفي عبد العزيز الغيامة وصف القرار بالكارثة وغير المنطقي أبدًا، إذ سيؤدي إلى هدم كيان متميز في الهلال، مشيرًا إلى أن السبب صادم، بقوله "إن كان الهلال سيلغي لعبة ناجحة بسبب المال، فماذا تفعل الأندية الأخرى؟".